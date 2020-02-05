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В Украинском центре общественных данных заявили, что Дубилет сфальсифицировал результаты переписи. Министр отрицает

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет утверждает, что фейк о фальсификации результатов электронной переписи населения "разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен недавно разоблачил" Кабмин.

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Дубилет: В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах
Дубилет: В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

4 февраля в Украинском центре общественных данных заявили, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сфальсифицировал результаты оценки численности населения Украины.

Аналитики сопоставили данные электронной переписи, представленной Дубилетом, и Государственной службы статистики. Они утверждают, что данные по всем пунктам идентичны, только результаты Кабмина умножены на 0,888 или 88,8%.

"Имея надежду, что это все же плод нашего воображения, и не может же все быть так тупо, мы попытались воссоздать возможно применение коэффициента 0,888 к данным Госстата. После нескольких итераций (что заняло около получаса времени), нам удалось с практически 100% точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, как будто результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госстата. Итак, подведем итоги. Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо", – заявили в Украинском центре общественных данных.

5 февраля Дубилет в Facebook назвал информацию центра фейком.

"Вчера по Интернету распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать. Итак, главная "сенсация" заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. "Эксперты" разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые – от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы", – заявил он.

Министр подчеркнул, что оценку численности населения проводили тремя методами – и все три дали одинаковый результат.

Аналитики взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда и экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Получился график, который социологи называют "елочка". Он базировался на данных Госкомстата и данных госреестров.

"Почему данные "елочки" по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей елке. Непонятно, зачем преподносить как "сенсацию" то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии. Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняют люди, чью схему на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР. В течение недели опубликую эту информацию", – заявил Дубилет.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10158182036318552

23 января  Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

Теги: статистика, Госстат, исследование, перепись, Дмитрий Дубилет, госреестр, ГБР, Кабмин
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