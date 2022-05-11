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В Украину вернулись представительства 36 стран – Зеленский

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Зеленский о возобновлении работы посольств в Киеве: Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины
Зеленский о возобновлении работы посольств в Киеве: Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины
Фото: president.gov.ua

В Украину вернулись диппредставительства уже 36 государств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе обращения 10 мая, расшифровку приводит сайт главы государства.

Зеленский сообщил, что встретился в Киеве сегодня с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой. 

По словам президента, он говорил с ними об усилении Украины и завершении войны, а также о послевоенном восстановлении государства.

"Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице", – добавил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий. 

2 мая Зеленский говорил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину. После этого в Киев вернулось еще несколько дипмиссий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Нидерланды, посольство, Владимир Зеленский, дипломаты, Вопке Хукстра
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