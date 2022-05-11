В Украину вернулись представительства 36 стран – Зеленский

Зеленский о возобновлении работы посольств в Киеве: Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины Фото: president.gov.ua

Зеленский сообщил, что встретился в Киеве сегодня с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

По словам президента, он говорил с ними об усилении Украины и завершении войны, а также о послевоенном восстановлении государства.

"Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице", – добавил Зеленский.

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