В Украину вернулись представительства 36 стран – Зеленский

Зеленский сообщил, что встретился в Киеве сегодня с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
По словам президента, он говорил с ними об усилении Украины и завершении войны, а также о послевоенном восстановлении государства.
"Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий.
2 мая Зеленский говорил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину. После этого в Киев вернулось еще несколько дипмиссий.