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В Управлении госохраны прокомментировали сообщения о вооруженном человеке возле президиума Рады

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Максима Саврасова, охранник с оружием находился возле президиума Рады 6 февраля, во время оживленных споров по поводу земельного закона. В УГО утверждают, что там был их сотрудник и оружия у него не было.

В УГО уверяют, что их сотрудники не носят оружие в зале заседаний Рады
В УГО уверяют, что их сотрудники не носят оружие в зале заседаний Рады
Фото: Управління державної охорони України / Facebook

Мужчина с оттопыренным пиджаком на фото из сессионного зала Верховной Рады является сотрудником Управления государственной охраны, однако оружия при нем не было. Об этом УГО сообщило на своей странице в Facebook.

О появлении "вооруженного охранника" у президиума Рады во время споров по поводу земельного закона рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Максим Саврасов. В СМИ и соцсетях звучали предположения, что это был охранник первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", – утверждают в УГО.

https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/1486212924869183

Саврасов иронично прокомментировал пост управления: "Турникет для остановки крови? В зале ВР? А где огнетушитель и зонт?"

УГО в ответ разместило видеозапись, на которой их сотрудник показывает амуницию, закрепленную на поясе.

6 февраля в Раде во втором чтении начали рассматривать законопроект о рынке земли. Несогласные с этим документом нардепы из фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.

Теги: Верховная Рада, оружие, Управление госохраны, земельная реформа, охранник, Максим Саврасов
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