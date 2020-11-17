В Верховной Раде появился новый нардеп

Депутат Верховной Рады Анатолий Гунько 17 ноября принес присягу и вошел в состав фракции "Слуга народа".

На довыборах в Раду Гунько получил 34,1% голосов Фото: Анатолий Гунько / Facebook

Депутат Верховной Рады Анатолий Гунько принес присягу народного депутата Украины, он победил на довыборах в Раду в 208-м округе. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сразу после принятия им присяги поступило заявление о его вхождении в состав фракции "Слуга народа".

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

На сайте Центризбиркома говорится, что Гунько получил 34,1% голосов, его главный соперник – экс-нардеп, глава Радикальной партии Олег Ляшко – 31,78% (19 799 голосов).

9 ноября Центризбирком официально заявил, что Гунько победил на довыборах в Раду.