В Верховную Раду не пропустили полицию, которую вызвали из-за нарушения карантина нардепами – Радуцкий

Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий утверждает, что лично просил руководство Верховной Рады вызвать полицию, чтобы наложить штраф на нардепов, которые не соблюдают карантин.

В Верховную Раду не позволили зайти полицейским для составления админпротоколов за нарушение правил карантина народными депутатами Украины.

Об этом 22 июня в эфире телеканала "Украина 24" сообщил народный нардеп от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Я лично подходил к спикеру парламента в четверг (18 июня. – "ГОРДОН") и просил его вызвать полицию, чтобы наложить штрафы. К сожалению, есть какие-то вещи, что полиция не смогла зайти вместе с Госпотребнадзором в помещение Верховной Рады. Я считаю, что это надо исправлять", – сказал он.

В телеэфире Радуцкий комментировал информацию о том, что нардепы не носят на заседании парламента защитных масок.

Глава комитета Рады по медвопросам считает, что депутаты должны так же платить штрафы за нарушение законодательства, как и другие граждане Украины.

В Украине с 12 марта из-за коронавирусной инфекции действовал карантин. В этот период нардепы работали в комитетах и фракциях. Пленарные заседания были отменены, они собирались только на внеочередные.

В июне после смягчения в стране карантинных мероприятий Рада вернулась к обычному графику работы.

На утро 23 июня в Украине подтвердили 38 074 случая коронавируса (в Харьковской области – 1811). Всего от COVID-19 в стране скончалось 1035 человек, вылечилось 16 956.