В Закарпатском облсовете избрали нового председателя. Заседание трижды переносили из-за "минирования"

Чубирко возглавил Закарпатский облсовет уже во второй раз Фото: Закарпатська обласна рада / Facebook

После избрания новый глава облсовета призвал депутатский корпус объединиться "ради процветания Закарпатья и его жителей" и пообещал, что мнение каждого депутата будет услышано.

Его заместителями стали Андрей Шекета ("Батьківщина") и Василий Демьянчук ("Европейская солидарность").

Местное издание Zaxid.net отмечает, что процесс переизбрания главы облсовета тянулся почти месяц и сопровождался конфликтами и тремя фиктивными минированиями здания.

28 октября депутаты Закарпатского облсовета выразили недоверие предыдущему главе, Алексею Петрову. Перед началом сессии Петров подписал распоряжение о ее переносе на 25 ноября. Однако депутаты отказались выполнять это решение и создали счетную комиссию. Петров называл эту сессию нелегитимной и заявлял, что обратился к правоохранителям.

Депутаты собирались провести следующее заседание 6 ноября, но в тот день произошло "заминирование" здания.

Петров созвал заседание сессии на 15 ноября, где его повторно отправили в отставку. Когда началось обсуждение нового главы, здание снова "заминировали", поэтому заседание перенесли на 17 ноября, но перед началом сессии правоохранители снова получили сообщение о взрывчатке в здании.

В итоге нового председателя смогли избрать только 25 ноября.