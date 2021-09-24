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ПОЛИТИКА

В Житомирской области к партии УДАР присоединился экс-глава ОГА Гундич

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Игорь Гундич (слева): Будем продолжать движение Виталия Кличко и ускорять изменения вместе
Игорь Гундич (слева): Будем продолжать движение Виталия Кличко и ускорять изменения вместе
Фото: udar.party

К партии УДАР присоединился председатель Житомирской областной государственной администрации с 2016-го по 2019 год Игорь Гундич. Он стал заместителем руководителя региональной организации УДАР, сказано на сайте партии 24 сентября.

"Я в УДАР! Сегодня официально стал частью команды "УДАР Виталия Кличко. Житомирщина" как заместитель председателя организации". "УДАР Виталия Кличко" является активной политической силой, взгляды и принципы которой я разделяю, – написал Гундич в своем Facebook. – Будем продолжать движение Виталия Кличко и ускорять изменения вместе. Ведь Киев – в топ-100 городов мира. Эти результаты нужно распространять для всей страны. Приглашаю в нашу силы людей, которые готовы работать и доверяют делам, а не лозунгам. Украина будет сильной!"

https://www.facebook.com/gundych/posts/4552312524819134

Контекст:

Лидер УДАР Виталий Кличко выступил с призывом к местным лидерам, общественному сектору и всем неравнодушным объединиться на платформе его партии.

К политической силе присоединился мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия. 29 июля в Чернигове состоялся Форум единства, на котором Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Житомир, регионы, Игорь Гундич, партия, объединение
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