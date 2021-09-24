В Житомирской области к партии УДАР присоединился экс-глава ОГА Гундич

"Я в УДАР! Сегодня официально стал частью команды "УДАР Виталия Кличко. Житомирщина" как заместитель председателя организации". "УДАР Виталия Кличко" является активной политической силой, взгляды и принципы которой я разделяю, – написал Гундич в своем Facebook. – Будем продолжать движение Виталия Кличко и ускорять изменения вместе. Ведь Киев – в топ-100 городов мира. Эти результаты нужно распространять для всей страны. Приглашаю в нашу силы людей, которые готовы работать и доверяют делам, а не лозунгам. Украина будет сильной!"

Контекст:

Лидер УДАР Виталий Кличко выступил с призывом к местным лидерам, общественному сектору и всем неравнодушным объединиться на платформе его партии.

К политической силе присоединился мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия. 29 июля в Чернигове состоялся Форум единства, на котором Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР.