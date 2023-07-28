ВАКС избрал меру пресечения для главы Государственной судебной администрации

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и назначил Сальникову меру пресечения в виде 805 200 грн залога.
Как сказала судья ВАКС Лариса Задорожная, залог может внести сам Сальников или кто-то другой.
Также на главу ГСА возложили ряд специальных обязательств, он должен: носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следственному судье по первому требованию, не выезжать из Киева без разрешения детектива и прокурора, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения с рядом свидетелей по делу, а также сдать загранпаспорт.
Срок действия обязательств – до 24 сентября.
24 июля Национальное антикоррупционное бюро и САП провели обыски в ГСА. 26 июля Сальникову предъявили подозрение в подстрекательстве судей Верховного Суда к взяточничеству и в завладении чужим имуществом путем обмана.
НАБУ и САП сообщили, что глава ГСА в марте получил от представителя коммерческого предприятия $7,5 тыс., из которых $5 тыс. должны были быть переданы судьям Верховного Суда за вынесение решения, а $2,5 тыс. оставались ему "за посредничество".
По данным следствия, взяв деньги, чиновник сообщал лицу, которое их передало, что его "вопрос решается и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда" (вероятно, речь о Всеволоде Князеве, которому в мае сообщили о подозрении во взяточничестве и уволили с должности главы ВС). Задержку в принятии решения он объяснял объективными причинами, говорится в релизе САП.