ВАКС избрал меру пресечения для главы Государственной судебной администрации

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и назначил Сальникову меру пресечения в виде 805 200 грн залога.

Как сказала судья ВАКС Лариса Задорожная, залог может внести сам Сальников или кто-то другой.

Также на главу ГСА возложили ряд специальных обязательств, он должен: носить электронный браслет, прибывать к прокурору, следственному судье по первому требованию, не выезжать из Киева без разрешения детектива и прокурора, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения с рядом свидетелей по делу, а также сдать загранпаспорт.

Срок действия обязательств – до 24 сентября.