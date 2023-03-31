ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова, который не является в суд

"Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича... объявить в розыск. Остановить судебное производство в отношении обвиняемого Шахова до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит", – сказала председательствующая судья Вера Михайленко.
Организацию розыска поручили прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отмечает пресс-служба САП.
О розыске Шахова ходатайствовал прокурор САП. Он пояснил, что нардеп в течение семи месяцев ни разу не появился в суде и не предоставил никаких надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих, что он находится на лечении и не может прибыть на заседание.
22 ноября 2022 года и 17 января 2023 года ВАКС уже присудил Шахову штрафы за неявку на судебное заседание и неисполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда, а 21 февраля постановил осуществить его привод в суд.
Адвокат нардепа утверждает, что Шахов в очередной раз не явился в суд, потому что "продолжают существовать причины, которые были на прошлом заседании", в частности, он якобы "продолжает находиться на лечении в городе Бишкек".
Документов, которые подтверждали бы пересечение Шаховым границы с Кыргызстаном, адвокат не предоставила. Также она не смогла сказать, как долго нардеп будет находиться на лечении.
Судья Михайленко предположила, что "Шахов выздоровеет от всех своих болезней где-то в марте или апреле следующего года, когда истечет срок давности привлечения к ответственности по этому уголовному правонарушению".
В то же время, как отмечает Центр противодействует коррупции, объявление в розыск как раз остановит истечение срока давности, который должен завершиться в марте 2024 года.
В апреле 2021 года проект "Радіо Свобода" "Схемы" выпустил расследование, в котором говорилось, что коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний записаны на гражданскую жену Шахова.
Нардеп не указал в декларации за 2020 год супругу, хотя там есть информация, что он является отцом пятерых детей.
Национальное антикоррупционное бюро сообщило в августе 2022 года о передаче в суд дела в отношении Шахова. О подозрении депутату сообщили в ноябре 2021 года. В деле фигурируют 13 квартир в центре Киева; восемь паркомест; офисное помещение; два дома в коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. м²; 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области; два автомобиля; нежилая недвижимость; доли в ряде субъектов хозяйствования; доходы от продажи недвижимости. Также следствие установило, что нардеп не задекларировал данные об офисном помещении в центре Киева, которым пользуется.