ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова, который не является в суд

Шахов в течение семи месяцев ни разу не появился в суде и не предоставил документов о том, что он находится на лечении за границей Фото: Сергій Шахов / Facebook

"Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича... объявить в розыск. Остановить судебное производство в отношении обвиняемого Шахова до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит", – сказала председательствующая судья Вера Михайленко.

Организацию розыска поручили прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отмечает пресс-служба САП.

О розыске Шахова ходатайствовал прокурор САП. Он пояснил, что нардеп в течение семи месяцев ни разу не появился в суде и не предоставил никаких надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих, что он находится на лечении и не может прибыть на заседание.

22 ноября 2022 года и 17 января 2023 года ВАКС уже присудил Шахову штрафы за неявку на судебное заседание и неисполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда, а 21 февраля постановил осуществить его привод в суд.

Адвокат нардепа утверждает, что Шахов в очередной раз не явился в суд, потому что "продолжают существовать причины, которые были на прошлом заседании", в частности, он якобы "продолжает находиться на лечении в городе Бишкек".

Документов, которые подтверждали бы пересечение Шаховым границы с Кыргызстаном, адвокат не предоставила. Также она не смогла сказать, как долго нардеп будет находиться на лечении.

Судья Михайленко предположила, что "Шахов выздоровеет от всех своих болезней где-то в марте или апреле следующего года, когда истечет срок давности привлечения к ответственности по этому уголовному правонарушению".

В то же время, как отмечает Центр противодействует коррупции, объявление в розыск как раз остановит истечение срока давности, который должен завершиться в марте 2024 года.