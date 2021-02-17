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ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования по Азарову

Высший антикоррупционный суд Украины отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Печерский районный суд Киева передал в ВАКС материалы дела в отношении Азарова в феврале 2020 года
Печерский районный суд Киева передал в ВАКС материалы дела в отношении Азарова в феврале 2020 года
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины 16 февраля удовлетворила ходатайство защитника и отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества, пояснили в суде.

"Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного преступления и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества", – отметили в релизе.

В ВАКС заявили, что детектив НАБУ в судебном заседании не предоставил материалов запроса, которые дали бы следственному судье возможность установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается Азаров.

Следственный судья отклонила довод детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы учитывая тайну досудебного расследования.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России. В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

Печерский районный суд Киева 6 февраля 2020 года передал в Высший антикоррупционный суд материалы дела в отношении Азарова.

Теги: Россия, Украина, расследование, детективы, НАБУ, подозрение, премьер-министр, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
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