ВАКС продлил срок действия меры пресечения главе Черновицкого облсовета Мунтяну

Действие обязательств, возложенных на главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, продлили до 1 июля.

Высший антикоррупционный суд 1 июня продлил срок действия обязательств, возложенных на главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, до 1 августа, говорится на Facebook-станице суда.

В суде отметили, что действие обязательств продлили до 1 августа включительно.

Подозреваемый обязан являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд; не отлучаться из Черновцов и Черновицкой области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать на хранение в управление государственной миграционной службы в Черновицкой области все свои паспорта и документы для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Скриншот: Вищий антикорупційний суд / Facebook

4 февраля Мунтяну сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он попросил предпринимателя предоставить ему $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали получение Мунтяном $180 тыс. в августе – сентябре 2019 года, сообщали в НАБУ.

13 февраля суд избрал чиновнику меру пресечения в виде ряда обязательств, а также назначил залог в размере 10 млн грн.

Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с декабря 2015 года.