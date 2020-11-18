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ВАКС закрыл еще одно дело в отношении Труханова о недостоверном декларировании

После решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации Высший антикоррупционный суд снял с мэра Одессы Геннадия Труханова обвинения в сокрытии имущества бывшей жены на сумму более 51 млн грн.

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ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании в 2015 2016 годах
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании в 2015–2016 годах
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Высший антикоррупционный суд 18 ноября закрыл дело о недостоверном декларировании в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова. Трансляция судебного заседания велась на YouTube-канале ВАКС.

В суде отметили, что дело закрыто в связи с решением Конституционного Суда Украины признать неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса.

ВАКС сообщил "Интерфакс-Украина", что закрыто дело о недостоверном декларировании в 2015–2016 годах.

5 ноября на тех же основаниях суд закрыл уголовное производство в отношении Труханова, которого подозревали в декларировании недостоверной информации за 2017 год.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в своей декларации за 2017 год Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках на общую сумму 16,3 млн грн. 

О подозрении Труханову сообщили в апреле 2020 годаВ августе дело передали в ВАКС.

Это второе дело о недостоверном декларировании в отношении Труханова. По данным НАБУ, политик в 2015–2016 годах не задекларировал имущество бывшей жены, с которой вместе проживал, на общую сумму более 51 млн грн. В марте 2019 года мэру Одессы сообщили о подозрении. Суд начал рассматривать дело в июле.

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко сказал, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. 

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября 2020 года в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам (в этом числе три нардепа) уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.

Теги: Одесса, коррупция, Геннадий Труханов, НАБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, подозрение, уголовное производство, декларирование, суд, ВАКС
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