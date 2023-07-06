Великобритания назвала нового посла в Украине

"Мартин Харрис был назначен послом Великобритании в Украине вместо Мелинды Симмонс", – говорится в сообщении.

Симмонс останется в дипломатической службе королевства, перейдя на другую должность, информирует британское правительство.

Харрис, который с 2003 года работал в Киеве заместителем посла, заявил, что "рад вернуться в Украину, чтобы возглавить жизненно важную работу нашего посольства по поддержке правительства и народа Украины в их защите своей страны и наших общих ценностей".

"Отношения Великобритании с Украиной никогда не были такими крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется", – сказал он.