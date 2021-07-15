Верещук заявила, что будет рассматривать предложение стать министром обороны, если оно поступит

"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", –подчеркнула она.
На вопрос Голованова, рассмотрит ли она предложение стать министром обороны, если оно поступит, Верещук ответила утвердительно.
5 марта нардеп говорила "Українським новинам", что с ней такая возможность не обсуждалась, но отметила, что она выступает за смену Андрея Тарана на должности министра обороны и считает вероятным назначение вместо него женщины. На вопрос, кого бы она хотела увидеть в кресле министра обороны, Верещук сказала, что "точно не будет корректной", если скажет, кого бы хотела видеть на этой должности. Таран был назначен министром обороны Украины в марте 2020 года.
Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.
В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.