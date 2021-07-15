Верещук заявила, что будет рассматривать предложение стать министром обороны, если оно поступит

Ирина Верещук: Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", –подчеркнула она.

На вопрос Голованова, рассмотрит ли она предложение стать министром обороны, если оно поступит, Верещук ответила утвердительно.