Верховная Рада сегодня рассмотрит отставку одного из министров – Разумков

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, 16 декабря парламент рассмотрит отставку одного из министров. Накануне заявления об увольнении подали министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

В повестке дня Рады на 16 декабря находятся проекты постановлений об увольнении двоих министров Фото: rada.gov.ua

Сегодня, 16 декабря, Верховная Рада рассмотрит отставку одного из министров. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, говорится на сайте Рады.

О том, что министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали в отставку, стало известно 15 декабря. Разумков поручил комитетам рассмотреть эти кадровые вопросы.

Теперь Разумков сообщил, что Рада планирует рассмотреть отставку министров на пленарных заседаниях 16-го и 17 декабря.

"Я думаю, что один из вопросов будет сегодня (16 декабря. – "ГОРДОН") рассматриваться. Другой – возможно, завтра", – отметил он.

При этом в повестке дня на 16 декабря, опубликованной на сайте парламента, находятся проекты постановлений об увольнении обоих министров.

Абрамовского Рада назначила главой тогда новосозданного Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня. Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта.