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Вносит изменения в три закона, меняет статус НАБУ. Что предусматривает законопроект Кабмина, который критикуют в бюро

Проект закона о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции предусматривает изменения в три закона: о НАБУ, о Совете национальной безопасности и обороны Украины, а также о государственной службе. Принятие законопроекта позволит сохранить независимость Нацбюро, считает министр юстиции Денис Малюська, в самом бюро инициативу называют шагом к уничтожению ведомства.

Проект закона о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции внесли в Раду 15 февраля
Проект закона о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции внесли в Раду 15 февраля
Фото: nabu.gov.ua

На сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта №5070 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины". 

Согласно сравнительной таблице к проекту, он предусматривает изменения в три закона: о НАБУ, о Совете национальной безопасности и обороны Украины, а также о государственной службе. 

Проектом закона предлагают изменить статус НАБУ и сделать его не государственным правоохранительным органом, а центральным органом исполнительной власти со спецстатусом.

Кроме того, Нацбюро выводят из-под контроля президента. В действующей редакции закона о НАБУ сказано, что бюро создается президентом согласно закону о НАБУ и другим законам, в законопроекте №5070 – что Нацбюро создается и осуществляет деятельность согласно закону о НАБУ. Если согласно действующей редакции директора НАБУ назначает и увольняет президент, то в законопроекте эти полномочия передают Кабмину. 

Пункт о праве парламента уволить директора НАБУ предлагают исключить. 

Также в законопроекте расширена статья о гарантиях независимости органа и изменен подход к подбору членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Нацбюро. 

Подали законопроект в Раду 15 февраля, его инициаторы – Кабинет Министров и глава правительства Денис Шмыгаль. 

В пояснительной записке, составленной министром юстиции Денисом Малюськой, сказано, что проект закона направлен на устранение противоречий между Конституцией и законом о НАБУ, а также на обеспечение необходимых гарантий независимости НАБУ и устойчивости его функционирования.

"Принятие этого законопроекта позволит: выполнить решение Конституционного Суда Украины № 11-р, устранив несоответствие некоторых положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" нормам Конституции Украины; обеспечить постоянство и непрерывность деятельности Национального бюро; сохранить гарантии независимости Национального бюро", – сказано в записке. 

В НАБУ текст законопроекта раскритиковали. Там назвали его шагом к уничтожению ведомства. В бюро увидели ряд угроз в проекте, среди которых то, что "контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает правительство, поскольку Кабмин, кроме трех собственных представителей, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение – за правительством. В НАБУ отметили, что члены Кабмина подследственны бюро. 

"Вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупцией мы еще раз стали свидетелями объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии в Раде и принятие взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны, НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии", – заявляли в бюро.

Малюська объяснял, что, так как Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ, перед правительством стояла задача "закрыть пробел в законе" и урегулировать вопрос статуса бюро и его директора. Он подтвердил, что срок работы нынешнего директора НАБУ Артема Сытника сократят.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, Конституционный Суд, конкурс, антикоррупционное бюро, законодательство, законопроект, НАБУ, назначение, Денис Малюська, Кабмин
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