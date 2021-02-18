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Законопроект Кабмина о статусе антикоррупционного бюро может лишить его институциональной независимости – НАБУ

В НАБУ считают, что следствием принятия законопроекта №5070 о статусе Национального антикоррупционного бюро станет потеря возможности противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине.

НАБУ было создано в 2015 году
НАБУ было создано в 2015 году
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Законопроект №5070 о статусе Национального антикоррупционного бюро, который предусматривает увольнение действующего главы ведомства Артема Сытника, открывает возможность для лишения органа его независимости. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

"Проект закона авторства Кабинета Министров Украины, анонсированный как такой, что должен решить проблемные моменты из решения Конституционного Суда по НАБУ, на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости", – говорится в сообщении.

В НАБУ заявили о том, что анализ законопроекта о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции позволил выделить ряд ключевых угроз. Следствием их реализации станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине.

В частности, в ведомстве назвали такие угрозы:

  • "контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает правительство. Ведь Кабмин, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение – за правительством. В НАБУ отметили, что высшее звено Кабмина составляют лица, подследственные бюро;
  • окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодного аудита также полностью отдается Кабмину;
  • изменение статуса НАБУ – с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом – влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которых отобрали на должности по результатам открытого конкурса. В бюро пояснили, что сейчас есть вероятность использования реорганизации как повода для изменения кадрового состава.

"Вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупцией мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии уже в Раде и принятие взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны, НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии", – добавили в НАБУ.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2883409501904717

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял, что по устному предложению одного из министров Кабмин передал законопроект в Раду с правкой, которая предусматривает увольнение Сытника. По информации ЦПК, такая инициатива – "личное решение" президента.

Законопроект уже зарегистрировали в Раде, но его текст еще официально не опубликован. В ЦПК анализируют версию текста, опубликованную изданием ZN.UA со ссылкой на источники в руководстве парламента.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснял, что, так как Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ, перед правительством стояла задача "закрыть пробел в законе" и урегулировать вопрос статуса бюро и его директора.

Проект закона о НАБУ, инициированный Кабмином, предоставляет Нацбюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ, сообщил Малюська. Он подтвердил, что срок работы Сытника сократят.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

Теги: Украина, конституция, Конституционный Суд, правительство, независимость, законодательство, Артем Сытник, законопроект, КСУ, НАБУ, назначение, Денис Малюська, Кабмин
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