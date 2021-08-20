Волкер: Я не верю, что Украина имеет военный потенциал для победы над РФ

Волкер: Я не верю, что Украина может или должна стараться победить Россию военным путем Фото: krymr.com

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии", которое вышло 20 августа.

"Я не верю, что Украина имеет военный потенциал для победы над Россией. Мы же говорим, что на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России – обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка. Россия предоставит им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Так что я не верю, что Украина может или должна стараться победить Россию военным путем", – сказал Волкер.

Дипломат считает, что на РФ нужно оказывать влияние политическими методами.

"Это вопрос осуществления другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну. Но сейчас Россия не в такой ситуации", – добавил он.