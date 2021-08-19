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ПОЛИТИКА

Врио главы Харьковской ОГА сравнил ситуацию в области с 2014 годом

Скакун: Политическая ситуация именно сегодня в нашей прифронтовой области, как и в 2014 году, нестабильная
Скакун: Политическая ситуация именно сегодня в нашей прифронтовой области, как и в 2014 году, нестабильная
Фото: kharkivoda.gov.ua

Временно исполняющий обязанности председателя Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун заявил об "опасных факторах для дестабилизации ситуации" в регионе. Об этом он сказал, обращаясь к депутатам Харьковского областного совета 19 августа, сообщается на сайте ОГА.

"Мы на пороге политического экзамена, и это очевидный факт. Сейчас мы знаем, что слагает полномочия председатель областного совета, назначен врио председателя Харьковской ОГА, есть только и.о. городского головы. Таким образом политическая ситуация именно сегодня в нашей прифронтовой области, как и в 2014 году, нестабильная. Как офицер СБУ, я хочу обратить ваше внимание на то, что это очень опасные факторы для возможной дестабилизации ситуации в регионе и особенно во время гибридной войны с Российской Федерацией", – заявил Скакун.

Он выразил уверенность, что этот кризис – "небольшой момент в жизни области", а после голосования за назначение новой главы Харьковского облсовета, Татьяны Егоровой-Луценко, заявил, что "первая задача президента по стабилизации работы областного совета выполнена".

Контекст:

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Харькове, проходили пророссийские акции протеста. Ситуация в городе обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники Антимайдана бросили в здание облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.

8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов.

Теги: Харьков, Харьковская область, Харьковская ОГА, Харьковский облсовет, Александр Скакун
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