Врио главы Харьковской ОГА сравнил ситуацию в области с 2014 годом

Скакун: Политическая ситуация именно сегодня в нашей прифронтовой области, как и в 2014 году, нестабильная Фото: kharkivoda.gov.ua

"Мы на пороге политического экзамена, и это очевидный факт. Сейчас мы знаем, что слагает полномочия председатель областного совета, назначен врио председателя Харьковской ОГА, есть только и.о. городского головы. Таким образом политическая ситуация именно сегодня в нашей прифронтовой области, как и в 2014 году, нестабильная. Как офицер СБУ, я хочу обратить ваше внимание на то, что это очень опасные факторы для возможной дестабилизации ситуации в регионе и особенно во время гибридной войны с Российской Федерацией", – заявил Скакун.

Он выразил уверенность, что этот кризис – "небольшой момент в жизни области", а после голосования за назначение новой главы Харьковского облсовета, Татьяны Егоровой-Луценко, заявил, что "первая задача президента по стабилизации работы областного совета выполнена".