Врио министра культуры и информполитики Украины Кабмин назначил Карандеева

"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины [...] временно возложено исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича", – говорится в сообщении.

Также, по информации Мельничука, Кабмин уволил с должностей заместителя министра обороны Александра Полищука (в июне он был назначен послом Украины в Индии) и первого заместителя главы Государственной архивной службы Татьяну Емельянову.

Карандееву 51 год, он является первым заместителем главы Минкульта.

Контекст:

До 27 июля министром культуры и информполитики Украины был Александр Ткаченко, в этот день Верховная Рада поддержала его увольнение.

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.

"Радіо Свобода" отмечало, что за восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не собирался увольняться и планировал встречи со своими оппонентами. На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил "нет" и напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.