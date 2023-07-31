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"Я сказал: давайте возьмем тайм-аут". Ткаченко ответил, останется ли он в команде Зеленского после увольнения с должности главы Минкульта

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Рада 27 июля уволила Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины
Рада 27 июля уволила Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины
Фото: rada.gov.ua

Александр Ткаченко, которого Рада 27 июля уволила с должности министра культуры и информационной политики Украины, рассказал, что у него состоялся диалог по поводу дальнейшей работы в команде президента Владимира Зеленского. Об этом Ткаченко сообщил в интервью "ВBC News Україна", опубликованном 31 июля.

Ткаченко спросили, остается ли он в команде Зеленского после увольнения.

"У нас был разговор на этот счет. Но я сказал: давайте возьмем тайм-аут, подумаем", – ответил экс-глава Минкульта.

По его словам, речь шла о том, чтобы "остаться в команде и, возможно, в другой роли".

"Но это частные разговоры между мной и премьером, Кабмином", – подчеркнул Ткаченко.

Представитель СМИ в ходе беседы с Ткаченко уточнил, что его, по слухам, якобы рассматривали на должность заместителя главы Офиса президента, который бы курировал гуманитарную сферу.

"У слухов всегда есть привкус несовершенства. В чем-то они соответствуют действительности, но очень неточно. Поэтому я их никогда не комментирую", – отреагировал бывший министр культуры.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). Он стал министром культуры и информполитики в июне 2020 года.  

О необходимости заменить главу Минкульта Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля 2023 года, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.

"Радіо Свобода" отмечало, что за восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не собирался увольняться и планировал встречи со своими оппонентами. На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил "нет" и напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.

За увольнение Ткаченко с должности главы Минкульта на заседании Рады 27 июля проголосовал 321 нардеп.

Теги: Украина, Александр Ткаченко, Минкульт, отставка, Владимир Зеленский, президент, увольнение, интервью, Кабмин
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