"Я сказал: давайте возьмем тайм-аут". Ткаченко ответил, останется ли он в команде Зеленского после увольнения с должности главы Минкульта

Ткаченко спросили, остается ли он в команде Зеленского после увольнения.

"У нас был разговор на этот счет. Но я сказал: давайте возьмем тайм-аут, подумаем", – ответил экс-глава Минкульта.

По его словам, речь шла о том, чтобы "остаться в команде и, возможно, в другой роли".

"Но это частные разговоры между мной и премьером, Кабмином", – подчеркнул Ткаченко.

Представитель СМИ в ходе беседы с Ткаченко уточнил, что его, по слухам, якобы рассматривали на должность заместителя главы Офиса президента, который бы курировал гуманитарную сферу.

"У слухов всегда есть привкус несовершенства. В чем-то они соответствуют действительности, но очень неточно. Поэтому я их никогда не комментирую", – отреагировал бывший министр культуры.