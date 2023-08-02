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Яценюк: Китай строит диктатуру и имеет целью строительство нового мира, где Китай поставил для себя задачу доминирования и установления собственного мирового порядка

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Яценюк: У Китая экономические проблемы существенные
Яценюк: У Китая экономические проблемы существенные
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Председатель КНР Си Цзиньпин строит в Китае диктатуру. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк (он называет Си Цзиньпина "президентом Ши").

"К огромному сожалению, Китай строит диктатуру. И то, что президент Ши получил еще один безлимитный срок (подчеркиваю, безлимитный срок, которого не было в Китае несколько десятков лет, потому что там все равно было изменение политической элиты, она была) - это свидетельство того, что идет строительство диктатуры", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что "экономически Китай выглядит не так хорошо, как все ожидали, что он будет выглядеть после снятия Китаем ковидных запретов".

"У Китая экономические проблемы существенные. Плюс, кстати, это и на нас оказывает непосредственное влияние. Соединенные Штаты приняли решение поставлять Тайваню вооружение. Там общий бюджет достигает в рамках финансового года до сентября $1 млрд, но $345 млн уже принято решение из запасов вооружений США передать Тайваню. Это решение, существенное оказывающее влияние в том числе и на Китай. Потому что понятно, что американцы демонстрируют, что они Китай сдавать не будут. Но понятно так же, что часть того вооружения, которое передается для Тайваня, а там передаются и Javelin, и Stinger, и противоракетная оборона, амуниция – это то вооружение, которое нужно и Тайваню, и Украине", – объяснил Яценюк.

Он делает вывод, что в Китае "ситуация непростая".

"Еще раз подчеркиваю, что Китай строит диктатуру и Китай ставит целью строительство нового мира. И в этом новом мире, считаю, что Китай поставил для себя задачу доминирования в этом новом мире и установление собственного, китайского мирового порядка взамен мирового порядка, установленного западным миром по результатам Второй мировой войны", – заявил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Арсений Яценюк, Китай, Си Цзиньпин, вооружение, Тайвань, КНР, диктатура
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