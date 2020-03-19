Юрист Панасюк: У многих "небожителей" истерика. Они вряд ли соберутся в Раде. Возможно, поэтому Шмыгаль придумывает передачу полномочий

Инициатива премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля разработать законопроект о передаче полномочий между органами власти, скорее всего, связана с тем, что из-за коронавируса многие народные депутаты не захотят принимать участие в заседаниях Верховной Рады. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил украинский юрист, конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"В Конституции четко прописаны базовые полномочия ключевых органов государственной власти. И что, как и кому сейчас премьер-министр хочет передать – непонятно. В данном случае ни один закон (про какую-либо передачу полномочий) без внесения изменений в Конституцию пройти не может. Чтобы соблюдался баланс власти между ее тремя ветвями и не было узурпации с одной из сторон, в Конституции и прописаны базовые нормы (так называемая система сдерживаний и противовесов). Именно благодаря этому никто не может "росчерком пера" быстренько изменить полномочия того или иного госоргана. Для этого есть конституционная процедура, есть КСУ, который проверяет, не перетягивает ли какая-то из ветвей власти на себя полномочия и не будут ли нарушены требования Конституции. На мой взгляд, около 90% "новых" изменений в Конституцию не должны были бы быть введены. Они расшатывают тело Основного закона. Если честно, я даже не представляю, как премьер собирается реализовать эту инициативу. Если усилить полномочия главы государства, то мы можем стать президентско-парламентской или даже президентской республикой", – подчеркнул Панасюк.

Он отметил, что в Украине много возрастных чиновников и депутатов.

"Я не исключаю, что могут разработать законопроект, чтобы парламент получил возможность голосовать, не собираясь в здании Верховной Рады. Это не очень хорошо. Думаю, истерика у многих наших "небожителей" потому, что нельзя никуда улететь. Лечиться и умирать придется в Украине. Учитывая, что многим нашим чиновникам и депутатам за 50 лет, они очень напуганы. А осознавая, что медицину "довели до ручки" и Шахов мог их заразить, они вообще вряд ли соберутся в парламенте, боясь новых шаховых. Возможно, именно поэтому премьер пытается что-то придумать. Но что их юристы придумают и примет ли это Верховная Рада – большой вопрос. Хотя, конечно, они могут попытаться протолкнуть эти изменения через КСУ, сделав "финт ушами" с сессией парламента, как это уже было летом 2019-го. Я, если честно, уже ничему не удивлюсь. Главное – помнить, что у нас парламентско-президентская республика. И именно Верховная Рада в большей степени контролирует деятельность Кабмина. А сейчас так получается, что контролируемый орган хочет забрать полномочия у контролера и передать их другому субъекту – президенту", – резюмировал Панасюк.

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса предложил подготовить законопроект о передаче полномочий между органами государственной власти, сообщило издание "Цензор.НЕТ".

Глава Кабмина поручил Минюсту разработать законопроект о полномочиях президента, чтобы он мог вводить чрезвычайное положение в стране, если Верховная Рада не сможет собраться на заседание.

"На тот случай, если Рада будет уже полностью не способна собираться, кто-то в государстве должен объявить чрезвычайное положение", – отметил Шмыгаль.

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них три – в Киеве. Два человека скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, отменили массовые мероприятия, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.