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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Когда 25 высших политических чиновников Европы работают в "Газпроме", "Роснефти", то кто создал Путина и его авторитарный режим?

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Ющенко: В 2009 году за один и тот же газ из того же месторождения мы платили в два с лишним раза больше, чем платит Германия
Ющенко: В 2009 году за один и тот же газ из того же месторождения мы платили в два с лишним раза больше, чем платит Германия
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На Европе лежит значительная часть ответственности за создание авторитарного режима президента Владимира Путина в России, считает третий президент Украины Виктор Ющенко. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он вспомнил о ситуации 2009 года, когда Россия обвиняла Украину в краже транзитного газа, а в Европе не верили объяснениям Ющенко, что эта РФ снижает давление на газопроводах, которые идут в Украину и Европу. 

Ющенко отметил, что в то время Германия выступала главным контрактером российского газа и в первом квартале 2009 года платила за 1 тыс. м³ газа $175, а Украина, находясь на 1,5 тыс. километров ближе,  $380. 

"Выписано было $480, но Юлия Владимировна [Тимошенко] шла на выборы. Так она договорилась на $100 ниже в 2009 году, а в общем-то норма – $480. Так вот за один и тот же газ из того же месторождения мы платили в два с лишним раза больше, чем платит Германия", – сказал бывший президент.

По его мнению, можно сказать, что одним из последствий путинской политики является "создание коллективного коррупционного интернационала в Европе".

"Когда 25 высших политических чиновников Европы работают в "Газпроме", "Роснефти", "Росалмазе", "Лес кругляк", "Роспакля"... Что там? Какие там тресты у них есть?.. Это многое говорит о том, что в ответ на вопрос, который у нас будет становиться с каждым днем все актуальнее: "Так кто создал Путина? Кто создал авторитарный режим за последние 15–20 лет?" – потихоньку мы начинаем понимать, что один из источников такого творчества – это европейская политика", – заявил Ющенко. 

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Юлия Тимошенко, Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Германия, газ, политика, Европа, российский газ, цена на газ
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