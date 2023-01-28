Ющенко: Когда 25 высших политических чиновников Европы работают в "Газпроме", "Роснефти", то кто создал Путина и его авторитарный режим?

Ющенко: В 2009 году за один и тот же газ из того же месторождения мы платили в два с лишним раза больше, чем платит Германия Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Он вспомнил о ситуации 2009 года, когда Россия обвиняла Украину в краже транзитного газа, а в Европе не верили объяснениям Ющенко, что эта РФ снижает давление на газопроводах, которые идут в Украину и Европу.

Ющенко отметил, что в то время Германия выступала главным контрактером российского газа и в первом квартале 2009 года платила за 1 тыс. м³ газа $175, а Украина, находясь на 1,5 тыс. километров ближе, – $380.

"Выписано было $480, но Юлия Владимировна [Тимошенко] шла на выборы. Так она договорилась на $100 ниже в 2009 году, а в общем-то норма – $480. Так вот за один и тот же газ из того же месторождения мы платили в два с лишним раза больше, чем платит Германия", – сказал бывший президент.

По его мнению, можно сказать, что одним из последствий путинской политики является "создание коллективного коррупционного интернационала в Европе".

"Когда 25 высших политических чиновников Европы работают в "Газпроме", "Роснефти", "Росалмазе", "Лес кругляк", "Роспакля"... Что там? Какие там тресты у них есть?.. Это многое говорит о том, что в ответ на вопрос, который у нас будет становиться с каждым днем все актуальнее: "Так кто создал Путина? Кто создал авторитарный режим за последние 15–20 лет?" – потихоньку мы начинаем понимать, что один из источников такого творчества – это европейская политика", – заявил Ющенко.

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