Ющенко: За эти 15 лет Путин создал политику, на которую большая часть людей на Западе поддалась. Политику "Путин ферштейн", когда целые нации и особенно вожди вскормлены коррупционным интернационалом

Ющенко: Вопрос, который у нас будет становиться с каждым днем все актуальнее: "Так кто создал Путина? Кто создал авторитарный режим за последние 15–20 лет?" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"За эти 15 лет, мне кажется, Путин создал политику, на которую большая часть людей на Западе среагировала, поддалась. Я имею в виду эту политику "Путин ферштейн": когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории, как коррупционный интернационал", – заявил Ющенко.

По его мнению, от этой "болезни" пострадали многие национальные парламенты.

"В ответ на вопрос, который у нас будет становиться с каждым днем все актуальнее: "Так кто создал Путина? Кто создал авторитарный режим за последние 15–20 лет?" – потихоньку мы начинаем понимать, что один из источников такого творчества – это европейская политика", – сказал экс-президент.

В особенности, считает он, это относится к Германии и Франции. Наибольшую выгоду от такой политики, особенно в энергетической сфере, получила Германия, у которой за эти 20 лет было наибольшее развитие в истории, отметил Ющенко.

"И сегодня, когда говорят, что большинство немецкого общества против поставок тяжелого вооружения Украине, в частности танков, это как раз последствия. Это говорит о том, что сложные уроки", – добавил он.

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