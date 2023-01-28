Ющенко: Россия вычеркнута с геополитического, экономического, торгового рынка на десятки лет

"В XXI веке жить в авторитарной, а сегодня можно говорить – в режимном фашистском, террористическому государству – это опасно для всех. Здесь не надо спрашивать, а по ком звонит колокол сегодня. По тебе. Португалец ли ты, испанец ли... Ни одна нация мира при сегодняшней коммуникации, при сегодняшних расстояниях, при сегодняшних технологиях не может жить спокойно, если на одной восьмой территории мира будет жить государство со строем, который тебе не дает гарантии жизни, безопасности, развития, образования, нормальных отношений", – подчеркнул Ющенко.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин – "большая проблема", однако, по его мнению, Украина с ней справится. Но, акцентировал политик, не меньшая проблема – российский народ.

"И это не лечится пенициллином, это не лечится какими-либо программами лечения. Это десятки, десятки лет. То, что Путин делает сейчас для России – очевидно, Россия вычеркнута с рынка в широком смысле этого слова – и геополитического, и экономического, и торгового – на десятки лет. Это потерянная земля, сибирские болота", – заявил Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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