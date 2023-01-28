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Ющенко: Россия вычеркнута с геополитического, экономического, торгового рынка на десятки лет

 
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Ющенко о России: Это потерянная земля, сибирские болота
Ющенко о России: Это потерянная земля, сибирские болота
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Россию изгнали с мирового рынка в широком смысле этого слова на десятки лет, потому что ни одна нация мира не может чувствует себя в безопасности по отношению к ней, считает третий президент Украины Виктор Ющенко. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В XXI веке жить в авторитарной, а сегодня можно говорить – в режимном фашистском, террористическому государству – это опасно для всех. Здесь не надо спрашивать, а по ком звонит колокол сегодня. По тебе. Португалец ли ты, испанец ли... Ни одна нация мира при сегодняшней коммуникации, при сегодняшних расстояниях, при сегодняшних технологиях не может жить спокойно, если на одной восьмой территории мира будет жить государство со строем, который тебе не дает гарантии жизни, безопасности, развития, образования, нормальных отношений", – подчеркнул Ющенко.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин – "большая проблема", однако, по его мнению, Украина с ней справится. Но, акцентировал политик, не меньшая проблема – российский народ.

"И это не лечится пенициллином, это не лечится какими-либо программами лечения. Это десятки, десятки лет. То, что Путин делает сейчас для России – очевидно, Россия вычеркнута с рынка в широком смысле этого слова – и геополитического, и экономического, и торгового – на десятки лет. Это потерянная земля, сибирские болота", – заявил Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против президента РФ Владимира Путина и высших госчиновников РФ.

США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа, ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.

Еврокомиссия 7 декабря представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, экономика
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