В России реальные доходы пережили максимальное с 2015 года падение

Согласно отчету, зарплаты работающих россиян остаются приблизительно прежними, однако с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась на 7,2%. Сильнее россияне беднели только в 2015 году, после аннексии Крыма и наложенных тогда на Россию экономических санкций.

Наибольший спад реального дохода традиционно ударил по работникам бюджетной сферы: врачам и соцработникам (11,4%), ученым и преподавателям вузов (10%) и учителям (9,1%). Все они получали в последние месяцы прибавки к зарплате, но те не успевали угнаться за инфляцией.

Объем розничной торговли в России упал на 10% в сравнении с началом февраля; объем импорта – на 40%.