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В России реальные доходы пережили максимальное с 2015 года падение

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Покупательная способность россиян сократилась на 7,2%.
Покупательная способность россиян сократилась на 7,2%.
Фото: depositphotos.com

Падение реальных доходов россиян достигло максимума за последние семь лет. Об этом сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на отчет Росстата.

Согласно отчету, зарплаты работающих россиян остаются приблизительно прежними, однако с поправкой на растущие цены покупательная способность сократилась на 7,2%. Сильнее россияне беднели только в 2015 году, после аннексии Крыма и наложенных тогда на Россию экономических санкций.

Наибольший спад реального дохода традиционно ударил по работникам бюджетной сферы: врачам и соцработникам (11,4%), ученым и преподавателям вузов (10%) и учителям (9,1%). Все они получали в последние месяцы прибавки к зарплате, но те не успевали угнаться за инфляцией.

Объем розничной торговли в России упал на 10% в сравнении с началом февраля; объем импорта – на 40%.

Контекст:

После вторжения РФ западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против президента РФ Владимира Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. 

Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, а агентство Bloomberg 27 мая сообщило о дефолте в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, экономика, доходы, Росстат, финансы
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