За 10 лет в Украине число сторонников вступления страны в ЕС увеличилось с 36% до 58% – опрос

В то же время за прошедшие почти 10 лет в два раза уменьшилось количество граждан, которые поддерживают присоединение Украины к Таможенному союзу с РФ, Беларусью и Казахстаном. В 2012-м таких было 43%, а сейчас – 21%.
6% респондентов выбрали другой вариант, а 15% – затруднились с ответом.
Опрос проводился 6–15 ноября среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2400 респондентов методом личных интервью по месту их проживая. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент досягаемости составляет 53%.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.