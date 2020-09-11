Захарова призвала ЕС отказаться от политики антироссийских санкций

Продление Евросоюзом санкций в отношении российских физических и юридических лиц еще на полгода – это упущенная возможность выйти из тупика, в который ЕС загнал сам себя. С таким заявлением выступила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Россия призывает Европейский союз отказаться от политики односторонних ограничений, которые налагаются на российских физических и юридических лиц в связи с событиями в Украине. Такое заявление на брифинге 11 сентября сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщила пресс-служба МИД.

Предлог, под которым санкции Евросоюза были продлены до 15 марта 2021 года, она назвала "надуманным", а саму санкционную политику – "деструктивной".

"Воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал себя в 2014 году, увязав перспективы развития отношений с нашей страной с ситуацией на Украине", – сказала Захарова.

10 сентября Евросоюз продлил санкции за нарушение территориальной целостности Украины еще на шесть месяцев. Меры в виде ограничений в выдаче виз и замораживания активов будут применяться к 175 лицам и 44 организациям.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.