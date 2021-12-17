Законопроект о рынке древесины нужно дорабатывать – Федерация работодателей Украины

Федерация работодателей внесла свои предложения к законопроекту о рынке древесины Фото: pixabay.com

"Законопроект №4197-д учитывает значительную часть важных аспектов регулирования рынка древесины, но ряд ключевых положений законопроекта нуждается в доработке. Прежде всего речь идет о механизмах проведения аукционных торгов, принципах ценообразования, приоритетности доступа национальных производителей к сырью, администрировании операций с изделиями из древесины, продлении моратория на экспорт древесины", – говорится в заявлении.

Федерация опубликовала перечень предложений, которые, по ее мнению, следует учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению, чтобы "создать благоприятные условия для развития переработки древесины на территории Украины в продукцию с высокой добавленной стоимостью и крупным экспортным потенциалом".

Предложения таковы:

исключение нормы об отмене моратория на экспорт необработанной древесины;

предоставление приоритетного права приобретать древесину субъектам переработки древесины, имеющим производство в Украине;

осуществление торговли необработанной древесиной на аукционной основе исключительно через товарные биржи;

распространение действия закона исключительно на необработанную древесину;

запрет на перепродажу древесины с целью недопущения спекуляций с ней;

формирование цены древесины на аукционе с учетом себестоимости и установленной нормы рентабельности заготовки древесины;

надлежащая детализация норм купли-продажи древесины на условиях оферты;

отказ от создания комиссии по рассмотрению жалоб как коррупционного механизма регулирования отношений между субъектами рынка;

усиление ответственности победителей аукционов за невыкуп/неоплату лотов и установление ответственности владельцев лесов и постоянных пользователей за невыполнение сделок.

Принятие законопроекта в текущей редакции не приведет к ожидаемым положительным изменениям, считают в Федерации работодателей.