Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях нанесет непоправимый урон инвестиционному климату Украины – Украинская ассоциация бизнеса и торговли

"Ассоциация ознакомилась с законопроектом и может сказать, что в текущей редакции он создает большие коррупционные риски, а также открывает возможность для нарушения прав инвесторов, что повредит и без того плохому инвестиционному климату в Украине", – говорится документе.
Отмечается, что международное сообщество уже получило негативный сигнал после публикации законопроекта, поскольку его принятие позволит власти осуществлять безосновательное давление на бизнес. В ассоциации подчеркнули, что украинский бизнес является зависимым от привлеченного капитала, в том числе иностранного, из-за чего существование в Украине подобных законов приведет к увеличению стоимости привлечения капитала украинским бизнесом, и как следствие, снижению конкурентной способности украинских производителей.
"Ассоциация убеждена, что принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, который и так находится в кризисе, а и всему инвестиционному климату Украины. Именно поэтому мы обращаемся к правительству Украины и Министерству энергетики с просьбой немедленно отозвать этот законопроект или отправить его на существенную доработку для предотвращения катастрофы инвестиционного климата", – сказано в письме.
Министерство энергетики 1 декабря опубликовало для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".
Основной целью нововведений в Минэнерго назвали "определение действенного механизма обеспечения возможности введения временной администрации в субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергией и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований производства хозяйственной деятельности".
Авторы отмечают в пояснительной записке, что в частные энергокомпании временные администрации будут вводить, если те будут угрожать безопасности поставок электроэнергии или нарушать лицензионные требования.
Проект закона раскритиковала Международная торговая палата.