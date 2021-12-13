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Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях нанесет непоправимый урон инвестиционному климату Украины – Украинская ассоциация бизнеса и торговли

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Принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, а и всему инвестиционному климату Украины, считают в организации
Принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, а и всему инвестиционному климату Украины, считают в организации
Фото: depositphotos.com

Проект закона о введении временной администрации в энергокомпаниях в текущей редакции создает большие коррупционные риски и нанесет урон инвестиционному климату Украины. Об этом говорится в распространенном 13 декабря в СМИ письме Украинской ассоциации бизнеса и торговли к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко.

"Ассоциация ознакомилась с законопроектом и может сказать, что в текущей редакции он создает большие коррупционные риски, а также открывает возможность для нарушения прав инвесторов, что повредит и без того плохому инвестиционному климату в Украине", – говорится документе.

Отмечается, что международное сообщество уже получило негативный сигнал после публикации законопроекта, поскольку его принятие позволит власти осуществлять безосновательное давление на бизнес. В ассоциации подчеркнули, что украинский бизнес является зависимым от привлеченного капитала, в том числе иностранного, из-за чего существование в Украине подобных законов приведет к увеличению стоимости привлечения капитала украинским бизнесом, и как следствие, снижению конкурентной способности украинских производителей.

"Ассоциация убеждена, что принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, который и так находится в кризисе, а и всему инвестиционному климату Украины. Именно поэтому мы обращаемся к правительству Украины и Министерству энергетики с просьбой немедленно отозвать этот законопроект или отправить его на существенную доработку для предотвращения катастрофы инвестиционного климата", – сказано в письме.

Контекст:

Министерство энергетики 1 декабря опубликовало для общественного обсуждения проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" относительно введения временной администрации в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электрической энергией".

Основной целью нововведений в Минэнерго назвали "определение действенного механизма обеспечения возможности введения временной администрации в субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электроэнергией и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований производства хозяйственной деятельности".

Авторы отмечают в пояснительной записке, что в частные энергокомпании временные администрации будут вводить, если те будут угрожать безопасности поставок электроэнергии или нарушать лицензионные требования.

Проект закона раскритиковала Международная торговая палата.

Теги: инвестиции, энергетика, правительство, Министерство энергетики, законопроект, премьер-министр, Украинская ассоциация бизнеса и торговли
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