Законопроект о временных администрациях в энергокомпаниях нанесет непоправимый урон инвестиционному климату Украины – Украинская ассоциация бизнеса и торговли

Принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, а и всему инвестиционному климату Украины, считают в организации Фото: depositphotos.com

"Ассоциация ознакомилась с законопроектом и может сказать, что в текущей редакции он создает большие коррупционные риски, а также открывает возможность для нарушения прав инвесторов, что повредит и без того плохому инвестиционному климату в Украине", – говорится документе.

Отмечается, что международное сообщество уже получило негативный сигнал после публикации законопроекта, поскольку его принятие позволит власти осуществлять безосновательное давление на бизнес. В ассоциации подчеркнули, что украинский бизнес является зависимым от привлеченного капитала, в том числе иностранного, из-за чего существование в Украине подобных законов приведет к увеличению стоимости привлечения капитала украинским бизнесом, и как следствие, снижению конкурентной способности украинских производителей.

"Ассоциация убеждена, что принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, который и так находится в кризисе, а и всему инвестиционному климату Украины. Именно поэтому мы обращаемся к правительству Украины и Министерству энергетики с просьбой немедленно отозвать этот законопроект или отправить его на существенную доработку для предотвращения катастрофы инвестиционного климата", – сказано в письме.