Зеленский изменил состав координационного совета по противодействию COVID-19

По состоянию на 7 сентября в Украине подтвердили более 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Ляшко сообщал 6 сентября, что скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желтую" зону. В то же время, по его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.