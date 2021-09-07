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Зеленский изменил состав координационного совета по противодействию COVID-19

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Зеленский (на фото) вывел Авакова из персонального состава совета
Зеленский (на фото) вывел Авакова из персонального состава совета
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский указом №456/2021 изменил состав координационного совета по противодействию распространению COVID-19. Документ опубликован на сайте Офиса президента Украины 7 сентября.

Согласно указу, в совет ввели министра инфраструктуры Александра Кубракова, главного санитарного врача Игоря Кузина и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. 

Документ утверждает в персональном составе совета главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Указом Зеленского из персонального состава совета выведены бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий и бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в марте прошлого года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 сентября в Украине подтвердили более 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Ляшко сообщал 6 сентября, что скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в "желтую" зону. В то же время, по его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.

Теги: Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Руслан Хомчак, Владислав Криклий, Денис Монастырский, Валерий Залужный, Александр Кубраков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, Илья Емец, коронавирус, Игорь Кузин
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