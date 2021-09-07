В двух регионах Украины три дня превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

4-го, 5-го и 6 сентября в Луганской области динамика уровня госпитализаций составляла 97,2%, 104,3% и 92% при норме в 50%, а во Львовской она составляла 53,8%, 66,3% и 60,9%.

За последних три дня этот показатель также был превышен в Полтавской (64,5% 4 сентября) и в Ровенской (54,4% 5 сентября) областях, но к 6 сентября вернулся к норме.

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.