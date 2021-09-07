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В двух регионах Украины три дня превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

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В Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19
В Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В двух украинских областях три дня подряд превышена динамика госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные 7 сентября.

4-го, 5-го и 6 сентября в Луганской области динамика уровня госпитализаций составляла 97,2%, 104,3% и 92% при норме в 50%, а во Львовской она составляла 53,8%, 66,3% и 60,9%.

За последних три дня этот показатель также был превышен в Полтавской (64,5% 4 сентября) и в Ровенской (54,4% 5 сентября) областях, но к 6 сентября вернулся к норме.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 7 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Ровенская область, Луганская область, Львовская область, Полтавская область, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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