Зеленский, Смешко, Караулов, хейт, борода, конец войны. Интервью Гордона с Комаровским. Видео

Гордон и Комаровский обсуждали ситуацию в Украине и за рубежом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о:

проблемах, с которыми столкнется Украина после возвращения военных с фронта;

украинских детях, ставших "цифровыми Маугли";

особенностях украинской политики;

хейте в свой адрес;

президенте Украины Владимире Зеленском;

бывшем главе военной разведки Украины и бывшем председателе СБУ Игоре Смешко;

российских пропагандистах, в том числе Андрее Караулове;

НАТО и многом другом.

"В Украине президенту не должно быть больше 50 лет. В Украине президент должен пахать с утра до ночи. Он должен быть активным, здоровым, молодым. Чтобы мог спать по два часа в сутки – и пахать, пахать, пахать", – сказал Комаровский.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.