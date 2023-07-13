Зеленский, Смешко, Караулов, хейт, борода, конец войны. Интервью Гордона с Комаровским. Видео

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о:
"В Украине президенту не должно быть больше 50 лет. В Украине президент должен пахать с утра до ночи. Он должен быть активным, здоровым, молодым. Чтобы мог спать по два часа в сутки – и пахать, пахать, пахать", – сказал Комаровский.
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.
В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.