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Зеленский, Смешко, Караулов, хейт, борода, конец войны. Интервью Гордона с Комаровским. Видео

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Гордон и Комаровский обсуждали ситуацию в Украине и за рубежом
Гордон и Комаровский обсуждали ситуацию в Украине и за рубежом
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о:

  • проблемах, с которыми столкнется Украина после возвращения военных с фронта;
  • украинских детях, ставших "цифровыми Маугли";
  • особенностях украинской политики;
  • хейте в свой адрес;
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • бывшем главе военной разведки Украины и бывшем председателе СБУ Игоре Смешко;
  • российских пропагандистах, в том числе Андрее Караулове; 
  • НАТО и многом другом.

"В Украине президенту не должно быть больше 50 лет. В Украине президент должен пахать с утра до ночи. Он должен быть активным, здоровым, молодым. Чтобы мог спать по два часа в сутки – и пахать, пахать, пахать", – сказал Комаровский. 

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, война России против Украины
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