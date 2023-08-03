Зеленский в Закарпатье провел совещания по международной политике и безопасности, а также встретился с венгерской общиной

По его словам, в области реализуются проекты по реабилитации украинских защитников, а также ряд инициатив по развитию экономики Закарпатья – тех возможностей, которые "десятилетиями не использовались".

"Здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будем говорить с чиновниками. Однозначно, Закарпатье будет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста", – заявил глава государства по итогам совещания с местными чиновниками.

Видео со встречи он опубликовал в Telegram.

В Закарпатье Зеленский также провел встречу с руководителями зарубежных учреждений, оговорив задачи украинских дипломатов по усилению санкционного давления на Россию. Он также сообщил, что к совместной декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины до вступления в НАТО уже присоединились 12 стран.

Зеленский проинформировал, что завершил рабочий день в Берегово – городе на юге Закарпатской области в 72 км от Ужгорода. Он опубликовал в Telegram видео своей встречи с венгерской общиной, подчеркнув, что она – первая в таком формате.

"Все мы – граждане Украины: и этнические венгры, и этнические украинцы, и все другие наши национальные сообщества. Все мы защищаем наше государство, все мы помогаем нашим воинам – всем нашим героям. Спасибо венгерской общине и всему Закарпатью за уважительное и бережное отношение к переселенцам, за то, что вы так принимали всех наших людей", – сказал он собравшимся.