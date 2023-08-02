Зеленский: Осень должна стать временем нового пакета санкций ЕС против России. Это абсолютно достижимая цель

По его словам, у разных партнеров Украины – разная скорость санкционной политики.

"Кто-то является лидером, кто-то, к сожалению, иногда колеблется и немного иногда отстает. И есть страны, которые помогают России, к сожалению, обходить санкции, а фактически – продолжать террор на нашей земле. К сожалению, есть компании в странах свободного мира, которые производят критически важные компоненты для оборонного сектора, продукцию двойного назначения – электронику, чипы, и все это, к сожалению, попадает к российскому агрессору разными путями и вопреки санкциям", – сказал президент.

Зеленский назвал принципиальной задачей для украинской дипломатии максимально ограничить производственный потенциал РФ и ежедневно убеждать партнеров и соответствующие компании, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов.

"Нужна синхронизация скорости санкционной политики между нашими партнерами. Отстающие в санкциях должны почувствовать, насколько важно быть быстрее. Осень должна стать временем нового пакета санкций Евросоюза против России. Все это – абсолютно достижимые цели", – подчеркнул глава государства.