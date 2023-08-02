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Зеленский: Осень должна стать временем нового пакета санкций ЕС против России. Это абсолютно достижимая цель

Нужна синхронизация скорости санкционной политики между партнерами Украины, считает президент
Нужна синхронизация скорости санкционной политики между партнерами Украины, считает президент
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с работниками зарубежных представительств Украины 2 августа призвал их усилить работу по санкционному давлению на страну-агрессора Россию за развязанную в Украине войну. Запись своего выступления глава государства опубликовал в Telegram.

По его словам, у разных партнеров Украины – разная скорость санкционной политики.

"Кто-то является лидером, кто-то, к сожалению, иногда колеблется и немного иногда отстает. И есть страны, которые помогают России, к сожалению, обходить санкции, а фактически – продолжать террор на нашей земле. К сожалению, есть компании в странах свободного мира, которые производят критически важные компоненты для оборонного сектора, продукцию двойного назначения – электронику, чипы, и все это, к сожалению, попадает к российскому агрессору разными путями и вопреки санкциям", – сказал президент. 

Зеленский назвал принципиальной задачей для украинской дипломатии максимально ограничить производственный потенциал РФ и ежедневно убеждать партнеров и соответствующие компании, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов.

"Нужна синхронизация скорости санкционной политики между нашими партнерами. Отстающие в санкциях должны почувствовать, насколько важно быть быстрее. Осень должна стать временем нового пакета санкций Евросоюза против России. Все это – абсолютно достижимые цели", – подчеркнул глава государства.

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал ранее Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты
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