Зеленский: Осень должна стать временем нового пакета санкций ЕС против России. Это абсолютно достижимая цель

По его словам, у разных партнеров Украины – разная скорость санкционной политики.
"Кто-то является лидером, кто-то, к сожалению, иногда колеблется и немного иногда отстает. И есть страны, которые помогают России, к сожалению, обходить санкции, а фактически – продолжать террор на нашей земле. К сожалению, есть компании в странах свободного мира, которые производят критически важные компоненты для оборонного сектора, продукцию двойного назначения – электронику, чипы, и все это, к сожалению, попадает к российскому агрессору разными путями и вопреки санкциям", – сказал президент.
Зеленский назвал принципиальной задачей для украинской дипломатии максимально ограничить производственный потенциал РФ и ежедневно убеждать партнеров и соответствующие компании, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов.
"Нужна синхронизация скорости санкционной политики между нашими партнерами. Отстающие в санкциях должны почувствовать, насколько важно быть быстрее. Осень должна стать временем нового пакета санкций Евросоюза против России. Все это – абсолютно достижимые цели", – подчеркнул глава государства.
Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
РФ находит возможности обходить санкции, отмечал ранее Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.