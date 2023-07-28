Китай поставил в Россию беспилотников и их частей на $12 млн – отчет разведки США

По состоянию на март Китай поставил в Россию беспилотников и их частей на сумму более $12 млн, говорится в отчете со ссылкой на "сторонний анализ" данных российской таможни.
Как сказано в документе, китайские государственные оборонные компании поставляли российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями, технику двойного назначения. Ее страна-агрессор использует для продолжения войны против Украине, в частности речь идет о навигационном оборудовании, оборудование для радиоэлектронной борьбы и деталях истребителей, сказано в отчете.
Также вырос экспорт полупроводников из Китая в Россию, по сравнению с 2021 годом. В отчете говорится, что китайские фирмы вероятно помогают Москве уклоняться от санкций.В документе отмечено, что "трудно установить масштабы" этой помощи.
Как сказано в материале, Китай "стал еще более важным экономическим партнером для России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года".
Издание Politico 24 июля также сообщало, Китай экспортирует продукцию двойного назначения в Россию. По информации СМИ, страна-агрессор РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн – в 30 раз больше, чем Украина.
Это говорит о том, что КНР, несмотря на все свои заявления о нейтралитете, фактически поддерживает РФ в войне, указали в берлинском Институте исследований Китая Mercator.
Там считают, что если КНР пересечет "красную черту" и продаст РФ оружие или военную технику, то ЕС применит вторичные санкции, направленные на пособников агрессивной войны президента страны-оккупанта России Владимира Путина.
Китай с начала нападения РФ на Украину публично пытается придерживаться нейтральной позиции и призывает к переговорам, но в Организации Объединенных Наций часто голосует так, как Россия, и, по данным СМИ, может поставлять ей военную технику.
24 февраля 2023 года был опубликован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", состоящий из 12 пунктов, который приветствовали в Москве и скептически восприняли на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает – по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур заявил 19 июля, что Китай и его председатель Си Цзиньпин "абсолютно замешаны" во вторжении страны-агрессора России в Украину.