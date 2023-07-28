Китай поставил в Россию беспилотников и их частей на $12 млн – отчет разведки США

Китай "стал еще более важным экономическим партнером для России, говорится в отчете разведки США Фото: depositphotos.com

По состоянию на март Китай поставил в Россию беспилотников и их частей на сумму более $12 млн, говорится в отчете со ссылкой на "сторонний анализ" данных российской таможни.

Как сказано в документе, китайские государственные оборонные компании поставляли российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями, технику двойного назначения. Ее страна-агрессор использует для продолжения войны против Украине, в частности речь идет о навигационном оборудовании, оборудование для радиоэлектронной борьбы и деталях истребителей, сказано в отчете.

Также вырос экспорт полупроводников из Китая в Россию, по сравнению с 2021 годом. В отчете говорится, что китайские фирмы вероятно помогают Москве уклоняться от санкций.В документе отмечено, что "трудно установить масштабы" этой помощи.

Как сказано в материале, Китай "стал еще более важным экономическим партнером для России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года".

Издание Politico 24 июля также сообщало, Китай экспортирует продукцию двойного назначения в Россию. По информации СМИ, страна-агрессор РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн – в 30 раз больше, чем Украина.

Это говорит о том, что КНР, несмотря на все свои заявления о нейтралитете, фактически поддерживает РФ в войне, указали в берлинском Институте исследований Китая Mercator.

Там считают, что если КНР пересечет "красную черту" и продаст РФ оружие или военную технику, то ЕС применит вторичные санкции, направленные на пособников агрессивной войны президента страны-оккупанта России Владимира Путина.