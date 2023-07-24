РФ импортировала из КНР в 30 раз больше беспилотников, чем Украина – Politico

РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн, отметило Politico Скриншот: Человек с Земли / YouTube

Отмечается, что страна-агрессор РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн – в 30 раз больше, чем Украина.

В то же время китайский экспорт керамики, которая используется в бронежилетах, вырос в РФ на 69% и составил более $225 млн. При этом в Украину он упал на 61% и составил $5 млн, свидетельствуют данные китайской и украинской таможен.

Это говорит о том, что КНР, несмотря на все свои заявления о нейтралитете, фактически поддерживает РФ в войне, указали в берлинском Институте исследований Китая Mercator.

Там считают, что если КНР пересечет "красную черту" и продаст РФ оружие или военную технику, то ЕС применит вторичные санкции, направленные на пособников агрессивной войны президента страны-оккупанта России Владимира Путина.

Китайские беспилотники, которые используются в войне, обе стороны применяют как для поддержки артиллерии, так и для сброса боеприпасов на позиции или технику противника.

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур заявил 19 июля, что Китай и его председатель Си Цзиньпин "абсолютно замешаны" во вторжении страны-агрессора России в Украину.