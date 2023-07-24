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РФ импортировала из КНР в 30 раз больше беспилотников, чем Украина – Politico

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РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн, отметило Politico
РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн, отметило Politico
Скриншот: Человек с Земли / YouTube

Китай, несмотря на свои призывы к миру, экспортирует продукцию двойного назначения в Россию, которая в феврале прошлого года начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом свидетельствуют таможенные данные, написало 24 июля Politico.

Отмечается, что страна-агрессор РФ в 2023 году импортировала из КНР беспилотники на сумму более $100 млн – в 30 раз больше, чем Украина.

В то же время китайский экспорт керамики, которая используется в бронежилетах, вырос в РФ на 69% и составил более $225 млн. При этом в Украину он упал на 61% и составил $5 млн, свидетельствуют данные китайской и украинской таможен.

Это говорит о том, что КНР, несмотря на все свои заявления о нейтралитете, фактически поддерживает РФ в войне, указали в берлинском Институте исследований Китая Mercator.

Там считают, что если КНР пересечет "красную черту" и продаст РФ оружие или военную технику, то ЕС применит вторичные санкции, направленные на пособников агрессивной войны президента страны-оккупанта России Владимира Путина.

Китайские беспилотники, которые используются в войне, обе стороны применяют как для поддержки артиллерии, так и для сброса боеприпасов на позиции или технику противника.

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании, известной как MI6, Ричард Мур заявил 19 июля, что Китай и его председатель Си Цзиньпин "абсолютно замешаны" во вторжении страны-агрессора России в Украину.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину публично пытается придерживаться нейтральной позиции и призывает к переговорам, но в Организации Объединенных Наций часто голосует так, как Россия, и, по данным СМИ, может поставлять ей военную технику.

24 февраля 2023 года был опубликован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", состоящий из 12 пунктов, который приветствовали в Москве и скептически восприняли на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает – по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

В конце апреля Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин провели первый после полномасштабного вторжения России в Украину телефонный разговор. После разговора стало известно, что Китай назначит спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по "урегулированию военного конфликта". Этим спецпредставителем стал бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

16–17 мая Ли Хуэй посетил Украину. С ним встречались Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба и другие представители властей страны. В ходе визита в Киев спецпредставитель КНР заявил, что "панацеи для выхода из кризиса нет". Кулеба на встрече с китайским дипломатом сказал, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта.

Теги: Россия, Украина, Китай, импорт, экспорт, бронежилеты, беспилотники, КНР, война России против Украины, продажа
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