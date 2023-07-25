ГОРДОН
 
 
МИР

Путин планирует поехать в Китай в октябре – Кремль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин (на фото) и глава КНР Си Цзиньпин с учетом визитов и переговоров на полях международных форумов встречались не менее 30 раз, отметили пропагандистские СМИ
Путин (на фото) и глава КНР Си Цзиньпин с учетом визитов и переговоров на полях международных форумов встречались не менее 30 раз, отметили пропагандистские СМИ
Фото: EPA (архив)

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин планирует совершить визит в Китай в октябре, когда в КНР будет проходить форум "Один пояс – один путь". Об этом 25 июля сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

"Мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", – сказал Ушаков.

Визит Путина в Китай анонсировали 12 июля в Кремле. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда говорил, что визит российского президента в КНР "на повестке дня", но сроки еще не определены, написал "Интерфакс".

Контекст:

Путин с 2000 года приезжал в Китай 17 раз (последний – 4 февраля 2022 года, на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине), указал ТАСС. В то же время Си Цзиньпин после избрания председателем КНР в 2013 году совершил в РФ восемь визитов.

Путин и Си Цзиньпин с учетом визитов и переговоров на полях международных форумов встречались не менее 30 раз, резюмировало российское пропагандистское агентство.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, Юрий Ушаков, президент, визит, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как засолить огурцы в бочке. Проверенный рецепт "без трехдневного выкисания" с точными пропорциями соли и воды
Как засолить огурцы в бочке. Проверенный рецепт "без трехдневного выкисания" с точными пропорциями соли и воды
Галина ГРИШИНА
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
Галина ГРИШИНА
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Галина ГРИШИНА
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Как сочетать принты. Советы стилиста
Как сочетать принты. Советы стилиста
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Галина ГРИШИНА
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Галина ГРИШИНА
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Галина ГРИШИНА
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (173837)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (150588)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (98147)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (83167)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (83016)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (62898)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (57827)
8
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал (50046)
 
 
 
 