"Мы получили приглашение и намерены поехать в Китай", – сказал Ушаков.

Визит Путина в Китай анонсировали 12 июля в Кремле. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда говорил, что визит российского президента в КНР "на повестке дня", но сроки еще не определены, написал "Интерфакс".

Контекст:

Путин с 2000 года приезжал в Китай 17 раз (последний – 4 февраля 2022 года, на открытие зимних Олимпийских игр в Пекине), указал ТАСС. В то же время Си Цзиньпин после избрания председателем КНР в 2013 году совершил в РФ восемь визитов.

Путин и Си Цзиньпин с учетом визитов и переговоров на полях международных форумов встречались не менее 30 раз, резюмировало российское пропагандистское агентство.