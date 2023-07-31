Нужно существенно ужесточить санкции за террор и ограничить каналы доставки в РФ компонентов для производства ракет – Зеленский

Зеленский: Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости Фото: president.gov.ua

"Появляется все больше и больше открытой информации, в частности, расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме. Надо действовать всем вместе. Существенно ужесточать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, мир должен ответить на российский террор решительностью в поставках необходимого Украине современного оружия, в частности дальнобойных ракет, чтобы можно было снять террористическую угрозу, которую Россия создает украинцам.

"Несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир, общей нашей силы – всех в мире, кто ценит жизнь, – достаточно, чтобы преодолеть зло. Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости. Когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора. И я благодарю всех в мире, кто именно так и делает!" – подытожил президент.