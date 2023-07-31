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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нужно существенно ужесточить санкции за террор и ограничить каналы доставки в РФ компонентов для производства ракет – Зеленский

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Зеленский: Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости
Зеленский: Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости
Фото: president.gov.ua

Санкционное давление мира на страну-агрессора Россию нуждается в существенном увеличении, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал 31 июля в вечернем обращении, которое опубликовала его пресс-служба.

"Появляется все больше и больше открытой информации, в частности, расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы не раз предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме. Надо действовать всем вместе. Существенно ужесточать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, мир должен ответить на российский террор решительностью в поставках необходимого Украине современного оружия, в частности дальнобойных ракет, чтобы можно было снять террористическую угрозу, которую Россия создает украинцам. 

"Несмотря на любой российский террор, несмотря на любые попытки России шантажировать мир, общей нашей силы – всех в мире, кто ценит жизнь, – достаточно, чтобы преодолеть зло. Мы можем не только нанести поражение государству-террористу, но и обеспечить победу справедливости. Когда все, кто виноват в терроре, будут нести ответственность. Но для этого нужно ежедневно, еженедельно, ежемесячно увеличивать наше сотрудничество и увеличивать давление на агрессора. И я благодарю всех в мире, кто именно так и делает!" – подытожил президент.

Контекст:

Страны ЕС, США и другие государства впервые ввели санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022-м, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.

РФ находит возможности обходить санкцииотмечал Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнеров. Зеленский подчеркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть "абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор".

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 13,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – около 16,5 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: санкции, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты
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