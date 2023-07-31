Зеленский: Ракеты "Искандер" по Кривому Рогу были выпущены из Крыма. Это снова доказывает, что для безопасности наших городов нужно дальнобойное оружие

Зеленский: Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома Фото: Сергій Крук / Facebook

"Сегодня в 19.00 завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто на свете не назовет иначе", – подчеркнул президент.

Он отметил, что по состоянию на данный момент известно о шести погибших.

"Среди них – ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего 10 лет... Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья… Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена русскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких…" – сказал Зеленский.

По его данным, десятки человек сейчас в больницах, некоторые – в тяжелом состоянии. Он поблагодарил всех, кто борется за жизнь людей, отдельно отметив сотрудников ГСЧС, которые проводили спасательную операцию в сложных условиях: был пожар, падали части конструкций дома.

"По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов", – подчеркнул президент.



