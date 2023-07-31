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Зеленский: Ракеты "Искандер" по Кривому Рогу были выпущены из Крыма. Это снова доказывает, что для безопасности наших городов нужно дальнобойное оружие

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Зеленский: Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома
Зеленский: Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома
Фото: Сергій Крук / Facebook

Российские ракеты, попавшие в жилые дома и админздания в Кривом Роге Днепропетровской области 31 июля, были выпущены с территории оккупированного Крыма из района Джанкоя, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Сегодня в 19.00 завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. В одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый. Просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто на свете не назовет иначе", – подчеркнул президент.

Он отметил, что по состоянию на данный момент известно о шести погибших.

"Среди них – ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего 10 лет... Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья… Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена русскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких…" – сказал Зеленский.

По его данным, десятки человек сейчас в больницах, некоторые – в тяжелом состоянии. Он поблагодарил всех, кто борется за жизнь людей, отдельно отметив сотрудников ГСЧС, которые проводили спасательную операцию в сложных условиях: был пожар, падали части конструкций дома. 

"По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкоя. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов", – подчеркнул президент.


Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог около 9.00 31 июля. Воздушные силы ВСУ до этого сообщали о баллистической угрозе в Днепропетровской области.

По данным МВД, одна ракета попала в четырехэтажное учебное заведение, вторая – в девятиэтажный жилой дом, там разрушены секции с четвертого по девятый этаж.

В результате атаки, по последним данным, погибли шесть человек, 75 раненыв том числе шестеро детей.

Теги: Крым, Кривой Рог, раненые, дети, Владимир Зеленский, Джанкой, война России против Украины, ракеты, погибшие, баллистическая ракета
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