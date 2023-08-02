К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 12 государств – Зеленский

По его словам, за вторую половину текущего года пакет гарантий безопасности для Украины станет "вполне конкретным".

"К совместной декларации с "Группой семи" присоединились на сегодня еще 12 стран-партнеров – это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция", – сказал Зеленский

Он отметил, что на этой неделе Киев начинает работу над двухсторонними соглашениями о гарантиях безопасности.

"Первой страной, с которой мы работаем, будут, безусловно, США", – сказал президент, добавив, что в закрытой части встречи с украинскими дипломатами обсуждались их задачи по работе с конкретными государствами, готовыми предоставить Украине гарантии безопасности.