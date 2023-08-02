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К декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 12 государств – Зеленский

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Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция готовы предоставить Украине гарантии президент
Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция готовы предоставить Украине гарантии – президент
Фото: president.gov.ua

Гарантии безопасности Украине до вступления в НАТО готовы предоставить уже 12 государств. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 августа, выступая на встрече с украинскими дипломатами в Закарпатье, запись пресс-служба Офиса президента опубликовала в YouTube.

По его словам, за вторую половину текущего года пакет гарантий безопасности для Украины станет "вполне конкретным".

"К совместной декларации с "Группой семи" присоединились на сегодня еще 12 стран-партнеров – это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция", – сказал Зеленский

Он отметил, что на этой неделе Киев начинает работу над двухсторонними соглашениями о гарантиях безопасности.

"Первой страной, с которой мы работаем, будут, безусловно, США", – сказал президент, добавив, что в закрытой части встречи с украинскими дипломатами обсуждались их задачи по работе с конкретными государствами, готовыми предоставить Украине гарантии безопасности. 

Контекст:12 июля страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия, а также Испания и Нидерланды.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, гарантии безопасности G7
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