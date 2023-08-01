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США подтвердили скорое начало двусторонних переговоров с Украиной о "гарантиях безопасности"

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Миллер подтвердил скорый старт переговоров о гарантиях безопасности
Миллер подтвердил скорый старт переговоров о гарантиях безопасности
Скриншот: U.S. Department of State / YouTube

На этой неделе между Киевом и Вашингтоном начнутся переговоры о долгосрочных обязательствах безопасности, задекларированных на саммите НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге 31 июля, который транслировал YouTube-канал Госдепа.

По его словам, переговоры будут проходить в онлайн-формате. Они станут продолжением заявления, объявленного странами "Большой семерки" на полях последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в котором говорилось, что они будут "участвовать в переговорах с правительством Украины о долгосрочных обязательствах по безопасности Украины".

Миллер подчеркнул, что США рассматривают долгосрочные обязательства безопасности отдельно от военной помощи, которую Вашингтон предоставил и будет предоставлять Киеву.

Контекст:

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

12 июля после завершения саммита премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что его страна присоединится к странам G7 в предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: переговоры, Большая семерка
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