США подтвердили скорое начало двусторонних переговоров с Украиной о "гарантиях безопасности"

По его словам, переговоры будут проходить в онлайн-формате. Они станут продолжением заявления, объявленного странами "Большой семерки" на полях последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в котором говорилось, что они будут "участвовать в переговорах с правительством Украины о долгосрочных обязательствах по безопасности Украины".

Миллер подчеркнул, что США рассматривают долгосрочные обязательства безопасности отдельно от военной помощи, которую Вашингтон предоставил и будет предоставлять Киеву.