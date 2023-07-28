"Катар будет с нами в реализации формулы мира". Зеленский заявил о плодотворных переговорах с премьером Катара

"Сегодня состоялась важная международная встреча. Премьер-министр Катара был в Киеве – очень плодотворные переговоры. Самое важное – Катар будет с нами в реализации формулы мира, присоединяется к совместным глобальным усилиям", – сказал он.
Также Зеленский и премьер Катара договорились о сотрудничестве в вопросе возвращения украинских детей, депортированных в Россию.
"Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы – очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Это вопрос глобальной стабильности. Спасибо Катару за ответственную позицию", – добавил президент Украины.
Премьер Катара прибыл с визитом в Украину 28 июля. Это первый визит высокого катарского чиновника в Украину.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил по итогам встречи с Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, что Катар выделит Украине $100 млн на восстановление в сферах медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и другие важные социальные и гуманитарные проекты.
Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) провести саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.