"Катар будет с нами в реализации формулы мира". Зеленский заявил о плодотворных переговорах с премьером Катара

Зеленский: Самое важное – Катар будет с нами в реализации формулы мира, присоединяется к совместным глобальным усилиям Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

"Сегодня состоялась важная международная встреча. Премьер-министр Катара был в Киеве – очень плодотворные переговоры. Самое важное – Катар будет с нами в реализации формулы мира, присоединяется к совместным глобальным усилиям", – сказал он.

Также Зеленский и премьер Катара договорились о сотрудничестве в вопросе возвращения украинских детей, депортированных в Россию.

"Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы – очень важно, чтобы на мировом продовольственном рынке не было никаких дефицитов и спровоцированных Россией кризисов. Это вопрос глобальной стабильности. Спасибо Катару за ответственную позицию", – добавил президент Украины.