Следующая встреча по обсуждению украинской формулы мира вскоре пройдет в Саудовской Аравии – ОПУ

Каждый пункт украинской формулы мира почти еженедельно обсуждается с представителями более чем 50 стран мира, отметил Ермак Фото: president.gov.ua

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город", – сказал руководитель ОПУ.

По словам Ермака, каждый пункт формулы мира президента Владимира Зеленского почти еженедельно обсуждается с представителями более чем 50 стран мира.

Глава ОПУ отметил, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, уважающих международное право и Устав ООН.

"Президент Зеленский отметил, что наш выбор – это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что последним этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств. Он мог бы состояться до конца года, резюмировал глава ОПУ.

СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.