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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующая встреча по обсуждению украинской формулы мира вскоре пройдет в Саудовской Аравии – ОПУ

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Каждый пункт украинской формулы мира почти еженедельно обсуждается с представителями более чем 50 стран мира, отметил Ермак
Каждый пункт украинской формулы мира почти еженедельно обсуждается с представителями более чем 50 стран мира, отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

Следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира вскоре состоится в Саудовской Аравии. Об этом 30 июля во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, его цитирует пресс-центр ОПУ.

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она прошла в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город", – сказал руководитель ОПУ.

По словам Ермака, каждый пункт формулы мира президента Владимира Зеленского почти еженедельно обсуждается с представителями более чем 50 стран мира.

Глава ОПУ отметил, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, уважающих международное право и Устав ООН.

"Президент Зеленский отметил, что наш выбор – это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что последним этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств. Он мог бы состояться до конца года, резюмировал глава ОПУ.

СМИ сообщали, что Саудовская Аравия 5–6 августа планирует принять мирные переговоры по Украине в Джидде. Туда пригласили представителей 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.

Контекст:

Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.

Теги: Украина, Саудовская Аравия, переговоры, война России против Украины, Андрей Ермак, встреча, заседание
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