Саудовская Аравия планирует в начале августа принять мирные переговоры по Украине. Россию не пригласят – WSJ

По информации WSJ, переговоры пройдут 5–6 августа в Джидде, туда пригласили представители 30 стран, но страны-агрессора РФ на саммите не будет.
Согласно статье, Украина и союзники ожидают, что кульминацией этих усилий станет проведение в конце года глобального саммита мира, на котором лидеры подпишут документ с общими принципами разрешения войны в Украине.
Союзники надеются, что принципы смогут дать старт будущим мирным переговорам с Россией на выгодных для Украины условиях, рассказали собеседники СМИ.
WSJ, что переговоры в Джидде станут продолжением конференции, которая в июне прошла в Копенгагене в условиях в строгой секретности. СМИ писали, что в ней приняли участие представители ряда западных стран, в частности, советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан. Также там были представлены государства так называемого Глобального Юга, занимающие нейтральную позицию по отношению к войне России против Украины: в частности, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Украину на саммите представлял глава Офиса президента Андрей Ермак.
Сколько стран согласились принять участие в переговорах в Джидде, неизвестно. Ожидается, что страны, принимавшие участие в переговорах в Копенгагене, примут в них участие вновь. Свое участие уже подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и страны ЕС, также, по данным собеседников СМИ, ожидается участие Салливана.
Формулу мира, включающую 10 пунктов, Украина презентовала в ноябре 2022 года. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
СМИ сообщали, что Украина и союзники хотят провести до встречи НАТО в Вильнюсе (она прошла 11–12 июля) провести саммит по реализации формулы мира. Зеленский предлагал провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения РФ пройдет 500 дней (это было 8 июля), но пока саммит не состоялся. Позже президент говорил, что нужно подождать и "дожать то количество государств" – участников саммита, которое нужно Украине.