Посол Великобритании: Россияне похищают детей, чтобы уничтожить следующее поколение защитников Украины

Дипломат отметила, что ей эмоционально тяжело говорить об этом.

"Похищение детей является частью российского вторжения. И действительно больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей. На самом деле я сдерживаю себя, когда думаю, что детей забирают либо насильно, либо под видом, будто они едут в летние лагеря или куда-то на оздоровление. Тогда украинским семьям может быть бюрократически тяжело вернуть их обратно. Или они подвергаются невероятной неустанной промывке мозгов", – пояснила она.

Симмонс подчеркнула, что похищение украинских детей россиянами – не новый вопрос, так как война длится с 2014 года.

"Похищение, помимо всего прочего, создает психологический барьер между детьми и родителями. Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются [из страны-агрессора] с мыслью, что воевать россиянам против Украины – это правильно. Поэтому перед Украиной встал не один, а два вопроса: первый – это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй – психологическая помощь после промывания мозгов. Но вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы уничтожить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это очень ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий", – добавила дипломат.

Она призвала РФ прекратить похищения.

"Позвольте этим детям вернуться. Позвольте родителям вернуть своих детей. И разрешите Украине расти", – добавила она.