Посол Великобритании: Россияне похищают детей, чтобы уничтожить следующее поколение защитников Украины

Дипломат отметила, что ей эмоционально тяжело говорить об этом.
"Похищение детей является частью российского вторжения. И действительно больно говорить об этом, ведь речь идет о детях конкретных людей. На самом деле я сдерживаю себя, когда думаю, что детей забирают либо насильно, либо под видом, будто они едут в летние лагеря или куда-то на оздоровление. Тогда украинским семьям может быть бюрократически тяжело вернуть их обратно. Или они подвергаются невероятной неустанной промывке мозгов", – пояснила она.
Симмонс подчеркнула, что похищение украинских детей россиянами – не новый вопрос, так как война длится с 2014 года.
"Похищение, помимо всего прочего, создает психологический барьер между детьми и родителями. Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются [из страны-агрессора] с мыслью, что воевать россиянам против Украины – это правильно. Поэтому перед Украиной встал не один, а два вопроса: первый – это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй – психологическая помощь после промывания мозгов. Но вполне понятно, что россияне похищают детей, чтобы уничтожить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это очень ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий", – добавила дипломат.
Она призвала РФ прекратить похищения.
"Позвольте этим детям вернуться. Позвольте родителям вернуть своих детей. И разрешите Украине расти", – добавила она.
По данным государственного портала "Дети войны", депортированы из Украины или перемещены как минимум 19 546 детей, 386 удалось вернуть.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой депортация украинских детей названа геноцидом.