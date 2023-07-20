Из России вывезли 15 депортированных украинских детей, в том числе сирот и усыновленную американцами девочку – Лубинец

"Вопрос безопасности 15 воспитанников Новопетровской специальной школы Снигуровского района Николаевской области, которые были депортированы в РФ, находится на моем контроле", – написал он.

По данным омбудсмена, воспитанники спецшколы вместе с законным представителем оказались в оккупации в марте 2022 года, а в июле российские оккупанты принудительно перевезли их в Херсонскую область, после чего в октябре отправили в российский город Анапа.

На блог-платформе telegra.ph Лубинец объяснил, что большинство из этих детей имели статус сирот и детей, лишенных родительской опеки, среди них также есть 16-летняя девочка, которую еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину усыновили граждане США и ожидали завершения юридических процедур.

"Когда детей депортировали, законному представителю с помощью родителей-усыновителей, которые хотели спасти свою дочь, удалось перевезти детей в Грузию. После чего они проинформировали наше посольство в Грузии и меня лично о местонахождении воспитанников", – рассказал омбудсмен.

По его данным, украинские дети проживают в Грузии "в комфортном доме, дистанционно учатся, получают медицинскую помощь".

"Усыновленная девочка воссоединилась со своей американской семьей. Сейчас у нее есть любящие родители, она овладевает языком и учится в школе. Самое главное, что дети в безопасности", – подчеркнул Лубинец.