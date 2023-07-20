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Из России вывезли 15 депортированных украинских детей, в том числе сирот и усыновленную американцами девочку – Лубинец

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Детей удалось переправить в Грузию (удочеренный подросток в нижнем левом углу фото)
Детей удалось переправить в Грузию (удочеренный подросток – в нижнем левом углу фото)
Фото: slidstvo.info

Из страны-агрессора России в Грузию удалось перевезти 15 детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины. Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 20 июля в Telegram.

"Вопрос безопасности 15 воспитанников Новопетровской специальной школы Снигуровского района Николаевской области, которые были депортированы в РФ, находится на моем контроле", – написал он.

По данным омбудсмена, воспитанники спецшколы вместе с законным представителем оказались в оккупации в марте 2022 года, а в июле российские оккупанты принудительно перевезли их в Херсонскую область, после чего в октябре отправили в российский город Анапа.

На блог-платформе telegra.ph Лубинец объяснил, что большинство из этих детей имели статус сирот и детей, лишенных родительской опеки, среди них также есть 16-летняя девочка, которую еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину усыновили граждане США и ожидали завершения юридических процедур.

"Когда детей депортировали, законному представителю с помощью родителей-усыновителей, которые хотели спасти свою дочь, удалось перевезти детей в Грузию. После чего они проинформировали наше посольство в Грузии и меня лично о местонахождении воспитанников", – рассказал омбудсмен.

По его данным, украинские дети проживают в Грузии "в комфортном доме, дистанционно учатся, получают медицинскую помощь".

"Усыновленная девочка воссоединилась со своей американской семьей. Сейчас у нее есть любящие родители, она овладевает языком и учится в школе. Самое главное, что дети в безопасности", – подчеркнул Лубинец.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", депортированы или перемещены как минимум 19 592 ребенка.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Лубинец говорил, что оккупанты держат украинских детей как заложников.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Грузия, депортация, дети, омбудсмен, Дмитрий Лубинец, родители, российские оккупанты
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