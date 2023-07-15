Украина с союзниками начала нарабатывать соглашения о гарантиях безопасности – Данилов

"Это еще одно огромное достижение, которое президент нашей страны получил во время саммита [НАТО]. С каждой отдельной страной у нас будет соглашение о безопасности, и эти соглашения сейчас начинают нарабатываться. Более того, я обращаю внимание, что к заявлениям членов "Семерки" могут присоединиться любые страны, и они уже приобщаются к этому процессу. Мы будем иметь с каждой страной свое соглашение о сотрудничестве, и эти соглашения будут обеспечивать защиту нашей страны, а соответственно, и развитие", – сказал Данилов.
По его словам, заключенные с союзниками соглашения будут дополнять друг друга.
"Таким образом, мы как можно скорее станем членами этого сообщества. Это еще одна дополнительная вещь, которая будет нас толкать вперед на пути к НАТО", – отметил секретарь СНБО.
Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.
В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия, а также Испания и Нидерланды.