"Читал, что сегодня позвали только моих друзей, и сразу увидел Савика". Зеленский извинился перед журналистами, которых не позвали на пресс-марафон

"Я хочу сразу извиниться перед теми журналистами, представителями СМИ, которые не попали на эту встречу", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что его годовая пресс-конференция проходит в мае, "а сегодня – диалог с журналистами".
Он также отметил, что готов общаться со всеми СМИ вне зависимости от их лояльности к нему, и обратил внимание на присутствие на встрече телеведущего Савика Шустера.
"Я прочитал, что сегодня "позвали только друзей", только друзей моих, президента Украины... И я сразу увидел Савика", – сказал Зеленский со смехом.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания в должности главы государства. Планируется, что президент будет общаться с журналистами три часа.
На пресс-марафон пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, намерены в знак протеста прийти к месту его проведения.
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.
Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.
Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией было выбрано госпредприятие "Антонов".