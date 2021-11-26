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"Читал, что сегодня позвали только моих друзей, и сразу увидел Савика". Зеленский извинился перед журналистами, которых не позвали на пресс-марафон

Зеленский заявил, что готов общаться со всеми
Зеленский заявил, что готов общаться со всеми
Фото: President Of Ukraine / Flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон 26 ноября с того, что извинился перед журналистами, которых его пресс-служба не позвала на встречу с ним. Трансляцию пресс-конференции в YouTube ведет Офис президента.

"Я хочу сразу извиниться перед теми журналистами, представителями СМИ, которые не попали на эту встречу", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что его годовая пресс-конференция проходит в мае, "а сегодня – диалог с журналистами".

Он также отметил, что готов общаться со всеми СМИ вне зависимости от их лояльности к нему, и обратил внимание на присутствие на встрече телеведущего Савика Шустера. 

"Я прочитал, что сегодня "позвали только друзей", только друзей моих, президента Украины... И я сразу увидел Савика", – сказал Зеленский со смехом. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания в должности главы государства. Планируется, что президент будет общаться с журналистами три часа.

На пресс-марафон пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, намерены в знак протеста прийти к месту его проведения

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.

Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией было выбрано госпредприятие "Антонов".

Теги: СМИ, Владимир Зеленский, журналисты, президент, пресс-конференция
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