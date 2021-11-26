"Читал, что сегодня позвали только моих друзей, и сразу увидел Савика". Зеленский извинился перед журналистами, которых не позвали на пресс-марафон

Зеленский заявил, что готов общаться со всеми Фото: President Of Ukraine / Flickr.com

"Я хочу сразу извиниться перед теми журналистами, представителями СМИ, которые не попали на эту встречу", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что его годовая пресс-конференция проходит в мае, "а сегодня – диалог с журналистами".

Он также отметил, что готов общаться со всеми СМИ вне зависимости от их лояльности к нему, и обратил внимание на присутствие на встрече телеведущего Савика Шустера.

"Я прочитал, что сегодня "позвали только друзей", только друзей моих, президента Украины... И я сразу увидел Савика", – сказал Зеленский со смехом.